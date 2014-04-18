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Justin Bieber: Ben biseksüelim, kimse de umrumda değil

Justin Bieber Twitter hesabından bir erkekle öpüşürken çektiği fotoğrafı paylaşarak, biseksüel olduğunu açıkladı

18 Nisan 2014 19:11

Bir erkekle öpüşürken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Justin Bieber, biseksüel olduğunu söyledi.

Bieber fotoğrafı "Yeni erkek arkadaşımla tanıştım. Ben biseksüelim, kimin ne düşündüğü umrumda değil" notuyla paylaştı.

Amerikan haber sitesi mobilelikez.com'un haberine göre, Bieber bu tweeti yarım saat sonra sildi. Ancak yalnızca yarım saat duran tweet 23 bin retweet, 24 bin favori aldı.

Justin bieber'ın bu tweeti hayranları üzerinde şok etkisi yarattı. Selena Gomez ile barıştığı bilinen Bieber'ın bu fotoğrafına sevgilisinin ne yanıt verdiği merak konusu oldu.

Ünlü şarkıcı, tweet attığını yalanlamamakla birlikte konuyla ilgili herhangi bir açıklama da yapmadı.

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