Jurassic World'ün yeni filminin ismi belli oldu

Başrollerinde Chris Pratt (Owen Grady) ve Bryce Dallas Howard'ın Claire Dearing) rol aldığı Jurassic World serisinin üçüncü filminden ilk set fotoğrafı yayınlandı. 21 Haziran 2021'de seyirciyle buluşacak filmin ismi Jurassic World: Dominion olarak açıklandı.

2015 yılında Jurassic World, 2018'de ise Jurassic World: Fallen Kingdom (Jurassic World: Yıkılmış Krallık) olarak yayınlanan ve gişede önemli başarı elde eden serinin yeni filminin çekimlerine başlandı.

ntv'nin haberine göre; Colin Trevorrow'un tekrar yönetmen koltuğuna oturduğu ve senayosunu Emily Carmichael ile birlikte kaleme aldığı film 21 Haziran 2021'de seyirciyle buluşacak.

Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın yanı sıra Laura Dern, Jeff Goldblum ve Sam Neill de filmin kadrosunda tekrar yer alacak isimler olarak ön plana çıkıyor.

Jurassic World: Dominion'ın, dinazorların modern dünyaya ayak basmasıyla biten serinin ikinci filminin devamını anlatması bekleniyor.

Jurassic World gişede 1 milyar 670 milyon dolar, Fallen Kingdom ise 1 milyar 308 milyon gelir elde etme başarısı göstermişti.