'Jurassic World' hasılat rekoru kırdı

'Jurassic Park' serisinin yeni filmi, beyaz perdede hızlı bir başlangıç yaptı. 'Jurassic World' dünya genelinde hasılat rekoru kırdı. Hafta sonunda gösterime giren film, dünya genelinde 511 milyon dolarlık hasılata ulaştı.

‘Jurassic World’, gösterime girdiği ilk hafta sonunda 500 milyon dolarlık hasılatı aşmayı başaran ilk film oldu.

Serinin yeni filmi, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 66 ülkede gösterime girmiş durumda.

Steven Spielberg'in yapımcılığını üstlendiği film, tropik bir adada geçiyor. Adada işler araştırmacıların genetiği oynanmış bir dinozoru yanlışlıkla salıvermesiyle karışıyor.

Filmin başrollerinde Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard oynuyor. ‘Jurrasic Park’ serisinin ilk filmi, 1993'te gösterime girmiş ve 1 milyar dolar hasılata ulaşmıştı.