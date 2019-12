Jurassic Park'ın dinozorları öksüz kaldı

'Küre' 'Jurassic Park', 'Taciz', 'Congo', 'Yükselen Ateş' gibi sinemaya uyarlanan çok sayıda kitabın Amerikalı yazarı Michael Crichton, 66 yaşında öldü.Yazarın internet sitesinden yapılan açıklamada, Michael Crichton’ın Los Angeles’ta yaşamını yitirdiği belirtildi. CBS ve CNN Televizyonlarının, Crichton’ın yakınlarına dayandırdığı haberde de ünlü yazarın kanserden öldüğü kaydedildi. Yazarın ailesi, yaptığı açıklamada, Crichton’ın, yazdığı kitaplarla "her yaştan öğrenciye esin kaynağı olduğunu, bilim adamlarına pek çok konuda meydan okuduğunu ve dünyanın gizemlerini herkesin anlayabileceği bir biçimde aydınlattığını" bildirdi. Yazar, film yapımcısı ve yönetmen Crichton’ın, dünya çapında ilgi gören ER (Acil Servis) gibi dizilerde ve televizyon filmlerinde de imzası bulunuyor. 10’dan fazla çok satan kitaba imza atan Crichton’ın yazdığı romanlar 30’dan fazla dile çevrilmiş ve toplamda 150 milyondan fazla satmıştı.23 Ekim 1942’de Illinois eyaletindeki Chicago’da doğan Crichton, ilk romanlarını Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okurken yazdı. 1969’da yazdığı "The Andromeda Strain", yazarın en çok satan ilk kitabı oldu. Crichton’ın ünlü romanları arasında, "Jurassic Park" ve devamı olan "The Lost World"ün (Kayıp Dünya) yanısıra "Congo", "The Terminal Man", "Prey" ve "State of Fear" yer alıyor. Crichton’un, en ünlüsü "Jurassic Park" olan birçok romanı beyaz perdeye uyarlanmış, yazar, ER ile 1996’da Emmy ödülüne layık görülmüştü. Yazarın senaryosunu yazdığı ünlü filmler arasında "Westworld" (Batı Dünyası) ve "Twister" da yer alıyor.