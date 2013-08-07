Jurassic Park, 3 boyutlu olarak geri dönüyor

90'lara damgasını vuran film, günümüzün gelişen teknolojisi sayesinde yeni nesil ile buluşmaya hazırlanıyor. Serinin yeni çekilecek olan 4. filmi ise yolda.

Universal Pictures, Steven Spielberg'ün çığır açan başyapıtı Jurassic Park'ı 9 Ağustos'ta bu kez üç boyutlu olarak yeniden beyazperdeye getiriyor.

İlk kez 1993 yılında tanıştığımız Jurassic Park evrenini son teknolojiyi kullanarak 3 boyutlu hale getiren Spielberg, üç kez Oscar kazanan, gişe rekortmeni bu filmi yeni nesil sinema izleyicisiyle buluşturuyor.

Filmin eski hayranlarına ise filmdeki dünyayı ilk kez vizyona girdiği yıllarda hayal edilemeyeceği bir biçimde izleme fırsatı sunuyor.

Lex ve Tim'in velociraptorları alt etmeye çalışmasını izleyerek büyüyen neslin hayal gücü, artık gelişmiş teknoloji tarafından desteklenerek bir adım öteye gidecek.

Vahşi ve ölümcül Nublar Adası'nın sesleri ve görüntüleri, yönetmen Steven Spielberg ve filmin uyarlandığı çok satan romanın yazarı Michael Crichton'un hayal ettiğine şimdi çok daha yakın. (cnn)