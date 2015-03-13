Jüpiter’in uydusunda okyanus bulundu



NASA araştırmacıları, Hubble Uzay Teleskopu tarafından tespit edilen ışıkların Ganymede'de uzun süredir varlığından şüphe edilen yeraltı okyanusunun varlığını teyit ettiğini bildirdi.

1995 yılında Jüpiter'e ulaşan Galileo uzay aracı, Jüpiter'in yanı sıra Güneş Sistemi'ndeki de en büyük uydu olan Ganymede'in bir manyetik alanı olabileceğini tespit etmişti.

Hubble Teleskopu, gök cismi etrafındaki ışıklardaki değişimi inceleyerek bunu doğruladı.

Köln Üniversitesi'nden Joachim Saur, “1970'li yıllardan beri Ganymede'in bir okyanusa sahip olabileceği yönünde spekülasyon ve çeşitli modellemeler vardı. Artık bu belirsizlikler yok” ifadelerini kullandı. Saur, Hubble'dan gelen son bulguların uyduda bir okyanusun varlığı için en iyi kanıt olduğunu kaydetti.

NASA, söz konusu kutup ışıklarını uydunun kuzey ve güney kutupları etrafındaki bölgelerde gözlemlenen parlak, sıcak elektriklenmiş gaz halindeki şeritler olarak tarif etti.

Jüpiter'n uydusunda suyun varlığı, uyduda yaşam da olabileceği sorularını akla getirdi.

Bilim insanları, daha önce Jüpiter'in diğer uydusu Europa ve Satürn'ün uydusu Enceladus'ta da yüzey altında okyanus bulunduğunu tespit etmişti. Jüpiter'in uydusu Callisto'da da yer altında suyun var olduğu düşünülüyor.