Juno uzay aracı, Jüpiter'den yeni fotoğraf gönderdi

Juno uzay aracı, Jüpiter'in yörüngesinde dolanmaya başladığından bu yana, Dünya’ya büyüleyici fotoğraflar göndermeyi ihmal etmiyor. Uzay aracı bu sefer de Jüpiter’in iki devasa fırtınasını görüntüledi.

Fotoğraf, Juno’nun özel olarak tasarlanmış 'Junocam' isimli kamerasıyla 21 Aralık tarihinde çekildi. Uzay aracının Jüpiter bulutlarından yaklaşık 45 bin kilometre uzaklıkta bulunduğu sırada yakalanan görüntüde, gaz devinin en karakteristik özelliklerinden birisi olan Büyük Kırmızı Leke görülüyor. Büyük Kırmızı Leke’nin hemen yanında ise Oval BA isimli bir başka fırtına yer alıyor.

Büyük Kırmızı Leke nedir?

Jüpiter’in ünlü kırmızı lekesi, tam 16.330 kilometrelik genişliğiyle (Dünya’dan 1.3 kat daha geniş) devasa bir yapıya sahip. Ancak Jüpiter’in ‘canavar’ fırtınası, gelecekte bu kadar büyük olmayacak. Zira Büyük Kırmızı Leke, her geçen yıl biraz daha küçülüyor.

Bilim insanları, Büyük Kırmızı Leke’nin 1800’lerde 50 bin kilometreden daha büyük bir genişliğe sahip olduğunu düşünüyorlar. Hızla küçülmeye devam eden kırmızı lekenin 20-30 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamen görünmez bir hale geleceği tahmin ediliyor.