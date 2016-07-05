Juno Jüpiter'in yörüngesine girdi



Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 5 yıl önce fırlattığı uzay aracı Juno, 2 milyar 800 milyon kilometrelik yolculuğun ardından bu sabah erken saatlerde Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen Jüpiter'in yörüngesine başarıyla girdi.

Juno tahmin edildiği gibi teknik açıdan çetin bir manevrayı yakalaşık yarım saat içerisinde başarıyla yerine getirdi: Yörüngeye girmeden önce hızını düşürmek zorunda olan Juno ana motorlarını 35 dakika boyunca çalıştırdı. Jüpiter’in yoğun radyasyonlu çevresine yaklaşınca yavaşlayarak yörüngeye yerleşti.

NATO’nun Juno misyonundan sorumlu baş araştırmacısı Scott Bolton, Pasadena’daki kontrol merkezinde “İçerdeyiz” diye müjdeli haberi duyurdu. Bolton, “Uzay aracının yörüngeye yerleşmesini sağlayacak manevrayı tasarlamak NASA’nın şimdiye dek yaptığı en zor işti” diye konuştu.

NASA bilim insanları için misyonun en önemli bölümlerinden biri bu manevranın başarılıp başarılmayacağı idi. O nedenle uzay aracının bu manevrayı başarıyla yerine getirmesi NASA’nın kontrol merkezinde çok büyük sevince yol açtı.

Misyonun amacı

Juno, Jüpiter'i çevreleyen gaz bulutlarına 4 bin 500 kilometre kadar yaklaşacak. Daha önce hiçbir uzay aracı Jüpiter'e bu kadar yaklaşmadı.

Juno, gelecek 20 ay içerisinde gezegene ilişkin detaylı fotoğraflar ve ölçümler yollayacak.

Jüpiter, kayalık bir gezegen olan Dünya'nın aksine çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan bir gaz devi. Bilim insanları Jüpiter’in atmosferindeki su oranının yanı sıra gaz bulutlarının ardında gezegenin katı bir çekirdeğe sahip olup olmadığını da keşfetmeyi hedefliyor. Araştırmacılar bu sayede, yaklaşık 1 milyar euroluk misyondan Güneş Sistemi’nin oluşumuna dair ipuçlarına ulaşmayı umuyor.