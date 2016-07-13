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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Juno Jüpiter'den ilk fotoğrafını yolladı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'in yörüngesine giren Juno uzay aracının çektiği ilk fotoğrafı dünyayla paylaştı.

13 Temmuz 2016 12:48

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'in yörüngesine giren Juno uzay aracının çektiği ilk fotoğrafı dünyayla paylaştı.

Fotoğrafta gezegenin güneş tarafından aydınlatılan bölümünün yanı sıra üç ayı Io, Europa ve Ganymede gözüküyor.

Jüpiter'in dördüncü ayı Castillo ise fotoğraf karesinde yok.

Juno'nun Pazar günü çektiği bu fotoğraf, 4,3 milyon kilometre yol katederek Dünya'ya ulaştı.

Fotoğrafta büyük kısmı gazdan oluşan Jüpiter'in atmosfer bantlarının yanı sıra yüzyıllardır devam eden dev fırtınaların oluşturduğu büyük kırmızı lekesi de görülüyor.

Jüpiter'in yörüngesinde dönen Juno şu anda dev gezegenden uzaklaşmaya başlamış durumda.

Ancak Ağustos ayında Jüpiter'e iyice yakınlaşacak olan uzay aracının daha detaylı fotoğrafları dünyaya iletmesi bekleniyor.

Proje ekibi uzay aracı üzerindeki ekipmanın eksiksiz ve sorunsuz biçimde çalıştığını ifade ederek Jüpiter'İn çevresinde oluşan radyasyon dalgalarının Juno'ya herhangi bir zarar vermediğini söylüyor.

Geçen hafta Jüpiter'in yörüngesine oturan Juno henüz asıl incelemelerine başlamış değil.

Proje ekibi hâlâ uzay aracı üzerindeki cihazların kalibrasyonunu yapıyor ve asıl incelemelerin Ekim ayında başlaması bekleniyor.

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