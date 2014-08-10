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Julia Roberts 'bikini güzeli' seçilememekten şikayetçi

Hollywood’un ünlü ismi Julia Roberts, uzun yıllar boyunca sinema sektöründeki en büyük kâbusunun ‘Halle Berry kadar seksi ve güzel kabul edilmemek’ olduğunu açıkladı

10 Ağustos 2014 15:17

Bir zamanlar “dünyanın en güzel insanı” seçilen Hollywood’un ünlü ismi Julia Roberts “En iyi bikini vücudu” listelerine hiçbir zaman giremediği için dertli olduğunu söyledi. Son filmi August: Osage County/ Aile Bağları filmindeki başarılı performansıyla büyük övgüler alan Oscar Ödüllü Roberts, kendini Hollywood’daki herkesten daha güzel bulduğunu itiraf etti.

Taraf'ta yer alan habere göre, InStyle dergisinin Ağustos sayısına konuşan Roberts, eskiden kendini sık sık Halle Berry ile kıyasladığını ve çevresindekileri Halle Berry’den “katbekat güzel” olduğuna inandırmaya çalıştığını söyledi. Julia Roberts, uzun yıllar boyunca sinema sektöründeki en büyük kâbusunun “Halle Berry kadar seksi ve güzel kabul edilmemek” olduğunu açıkladı.  ABD popüler dergilerinin düzenlediği “En İyi Bikini Vücudu” anketlerinde ilk beşe hiçbir zaman giremediğini hatırlatan Roberts, “Birkaç yıl öncesine kadar ne zaman böyle bir liste görsem, ‘Hayır, en güzel kadın benim. Benim. Halle değil. Hiç de değil’ diye yakınırdım” dedi. Roberts, “Allah vergisi maskülen yapısının” güzelliğini perdelediğini, bunu zamanla kabul ettiğini söyledi.

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