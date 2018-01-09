Jülide Ateş kimdir?

1971 yılında Elazığ’da doğan Jülide Ateş, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 1990 Türkiye Güzeli seçilerek aynı yıl Miss Universe’de finale kalan ilk Türkiye Güzeli oldu.

Televizyonculuğa 1990 yılında Star TV’de başlayan Ateş, çeşitli programlarda sunuculuk üstlendikten sonra Kadir Çelik’in “Objektif” programında muhabirliğe başladı. Bu programda hazırlamış olduğu haber dosyaları ile televizyon gazeteciliğinde başarı yakalayan Ateş, 1993 yılında Star TV Ana Haber sunuculuğu görevine başladı. Jülide Ateş 1994 yılında ABC’de Peter Jennings, NBC’de Tom Brokaw ve yine ABC’de Connie Chang’in yanında staj yaparak 1995 yılında Kanal D’ye Ana Haber spikeri olarak transfer oldu.

1996 yılından itibaren 10 yıl boyunca TGRT Ana Haber’i sundu. Aynı yıllarda CNN World Report’a, özellikle Kıbrıs konusunda birçok haber paketi hazırlayıp gönderdi. 2009 yılında TRT 2 için kültür-sanat programı hazırlayan Jülide Ateş, 2011 yılında Star TV de Günaydın Türkiye programını sundu, 2012-2014 yıllarında NTV öğle kuşağını sunan Jülide Ateş, 2015 ‘te Habertürk TV ‘de, 2016-2018 yıllarında da ShowTV de anahaber sunmuştur. Show AnaHaber ‘den 8 Ocak 2018 yılında istifa etmiştir.

2001 yılında Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Emre İskeçeli ile evlenen Jülide Ateş’in bu evliliğinden 2003 yılında oğulları Ali dünyaya gelmiştir.

Çalıştığı TV kanalları

1992-1994: Star TV

1992-1994: Teleon TV (ortak yayın)

1994-1995: Kanal D

1996-2006: TGRT

2007: Kanal 1

2009-2010: TRT 2

2011: CNN Türk

2012: Star TV

2012-2014: NTV

2014-2015: Habertürk

2015-2018: Show TV