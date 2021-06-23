Jülide Ateş, Gain TV'ye veda etti

Haber Global'de gerçekleştirdiği "40 Dakika" programına Buket Aydın'ın transfer edilmesinin ardından GAİN TV'ye giden Jülide Ateş, programa veda ettiğini açıkladı.

STAR, Kanal D, CNN Türk, NTV, Habertürk, Show TV ve son olarak Haber Global gibi kanallarda spikerlik ile sunuculuk gibi görevlerde bulunan Jülide Ateş, Haber Global'in Buket Aydın'la anlaşmasının ardından GAIN TV'de yayınlanmaya başlayan 40 Dakika adlı programını sonlandırdığını açıkladı.

Medyaradar'ın haberine göre; Ateş'in oğlunun eğitimi için bir süre ABD'de yaşayacağı öğrenildi. Sosyal medya hesabından izleyicilerine veda eden Ateş, "Ruhum biraz yavaşlamak, dinlenmek istiyor. Hayatımın rutininden, konfor alanımdan çıkıp varoluşuma farklı değer ve anlamlar katan anlara ihtiyacım var" dedi.