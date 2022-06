Julia Roberts 20 yıldır romantik komedilerde neden oynamadığını açıkladı

Julia Roberts, 20 yıldır romantik komedilerde rol almamasının sebebinin yeterince iyi bir senaryo bulamaması olduğunu açıkladı.

54 yaşındaki aktris, New York Times Magazine'e verdiği röportajda romantik komedi çekmek "istemediği" esnada "geçen zamanın bazen bazılarınca yanlış yorumlandığını" söyledi.

Roberts, "Aşk Engel Tanımaz (Nothing Hill) seviyesinde yazıldığını ya da En İyi Arkadaşım Evleniyor'un (My Best Friend's Wedding) çılgın eğlence seviyesinde olduğunu düşündüğüm bir şey okusaydım, dahil olurdum." dedi.

Ünlü oyuncu dergiye, "Yeni çektiğim, Ol Parker'ın yazıp yönettiği bu filme (Ticket to Paradise) kadar böylesi yoktu" dedi. Roberts'ın George Clooney ile birlikte oynadığı son filmi Ticket to Paradise, Türkiye'de 9 Eylül'de vizyona girecek. Film, 25 yıl önce yaptıklarını düşündükleri hatayı yapmaması için kızlarını (Kaitlyn Dever) durdurma amacıyla birlik olup Bali'ye seyahat eden boşanmış bir çiftin hikayesini anlatıyor.

Roberts söyleşide, seçici olma sebeplerinden birinin de ailesi olduğunu belirtti. Oyuncu, "Durum şu: Bir şeyin yeterince iyi olduğunu düşünseydim, ona dahil olurdum" dedi.

Julia Roberts'ın dergiye yaptığı açıklamaları şöyle:

"Ama aynı zamanda son 18 yılda üç de çocuğum oldu. Bu çıtayı daha da yükseltiyor çünkü o zaman mesele, 'Bu malzeme iyi mi?'den ibaret olmuyor. Aynı zamanda eşimin çalışma programını, çocukların okul programını ve yaz tatilini de içeren bir matematik denklemi oluyor.

Sadece 'Ah, sanırım bunu yapmak istiyorum'dan ibaret değil. Ailemle evde olmaktan ve kendimi evi çekip çeviren biri olarak görmekten büyük gurur duyuyorum.Çocuklarıma yaratıcı olabileceğimi göstermek de benim için önemli.

Hem de o kadar önemli ki, bazı zaman dilimlerinde neredeyse ailemden çok buna odaklanmayı tercih ederim, bu da benim için kabullenmesi güç bir şey oluyor."