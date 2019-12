Jukari ile uçarak forma girin!

Jukari fit to fly, Reebok ve dünyaca ünlü gösteri topluluğu Cirque du Soleil işbirliği ile hazırlanmış yepyeni bir egzersiz programı. Siz de deneyerek vücudunuzu esnek ve dirençli hale getirebilirsiniz.



Geliştirme süreci tam 9 ay sürmüş ve sonunda kadınların spor salonu rutinini değiştirecek bu eğlenceli spor çıkmış ortaya. Programın hedefi fitness’ı eğlenceli ve tüm kadınlar için kolaylıkla yapılabilir hale getirmek. Bir saat süren egzersiz programı “FlySet” adı verilen özel bir ekipman ile uygulanıyor. Programda uygulanan her hareket, Cirque du Soleil!de görev alan sanatçıların figürlerinden esinlenerek tasarlanmış. Kardio, güç ve denge egzersizlerinden oluşan program tüm vücudu esnetip güçlendirirken aynı zamanda uçma hissi veren benzersiz bir aktivite. Formsante’de yayımlanan haberde Jukari egzersizleri anlatılıyor.



Jukari Egzersizleri



Atlıkarınca (Hanging Carousel to Straddle)



Kafanızın üstündeki çubuğu sıkıca yakalayın ve başparmağınızla iyice kavrayın. Omuzlarınızı geriye doğru çekerek LAT (kanat) kaslarınızın kasılmasını sağlayın. Ayaklarınızı kalçanızın hizasında genişçe açık tutun, üst bedeninizi sağa doğru çevirin ve dönün. Ayaklarınız havada açıkken, bütün sabit kaslarınızı hissedin. Bu hareketi bir de ters yönde tekrarlayın. Hedef: Uzun kaslar yaratmak, LAT (kanat) kasları ve karın kaslarını güçlendirmek.



Makas (Swing to Straddle/Tuck/Scissor Jump)



Bacaklarınızı çalıştırmanın ve kalp ritminizi artırmanın eğlenceli bir yolu. Çubuk göğüs hizasındayken, ileriye doğru bir yürüyüşle harekete başlayın ve esneyin. Sonra çubuğu kendinize yaklaştırarak geriye doğru yürüyün, sıkıca tutun, LAT kaslarınızı geri çekin ve sallanın. Sallanma sırasında, bacaklarınızı gergince uzatırsanız "straddle jump (bacak açarak atlama)", karnınızı içeri çekip dizlerinizi kırdığınızda "tuck jump (plise atlama)" yapabilirsiniz. Adımlarınızı hızlandırarak, çubuğu yere doğru itin, biraz yükselin, bir bacağı öne doğru gerin, diğer bacak geride kalsın ve böylece "scissor jump (makas atlama)" yapmış olacaksınız..Hedef: Kalp ritmini düzenlemek, bacakları ve LAT kasları çalıştırmak.



Ağaçkakan (Woodpecker)



Çubuk göğüs hizasındayken, FlySet'in önünde durun. Karnınızı içeri çekin, ileriye doğru uzanın, düz bir açı yakalayana kadar alnınızı çubuğa dayayın. Dirseklerinizi kırarak kol kaslarınızla vücut ağırlığınıza direnin, çubuğu itin. Hedef: Kol ve kann kaslarını çalıştırmak.



Kayanyıldız (Under-hand-pull-up)



Çubuk göğüs hizasındayken, FlySet'inizin önünde durun, çubuğunuza tutunun, karnınızı içeri çekin; kollarınız düz durana kadar geriye uzanın, dirseklerinizi gergin tutarak çubuğu göğsünüze doğru çekin. Hedef: Karın, pazu ve sırt kaslarını çalıştırmak.



Köprü (Stability Bridge)



Harekete vücut yere paralel, sınav pozisyonunda başlayın, kamınızı içeri çekin, LAT kaslarınızı geri çekin ve derin bir nefes alın. Bu pozisyonu koruyun ve sonra hareketi tekrarlayın. Hedef: Uzun kaslar ve güçlü karı kasları.



Topuk egzersizi (Hamstring Curl)



Sırt üstü uzanın, kalçanızı yerden yüksekte tutun, topuklarınızı yere basın ve topuklarınız kalçanıza değene kadar bacaklarınızı bükün.

Hedef: Karı kasları, topuk kirişleri ve kalça kaslarını çalıştırmak.



Jukari yapan ünlü isimler ne diyor?



Mischa Barton (Oyuncu):



"Jukari çok eğlenceli bir program! Fly Set üzerinde spinning yapmak benim için zorlu ve güzel bir deneyimdi. Özellikle karın kaslarımın çalıştığını hissettim. Jukari derslerine devam etmek için sabırsızlanıyorum."



Molly Sims (Manken-Oyuncu):



"Jukarl'yi çok sevdim çünkü farklı ve tamamen yeni bir deneyimdi. Jukari yaparken uçtuğunu hissetmek çok eğlenceli.



Brooke Burke (Manken):



“ 2 kez Reebok Jukari Fit to Fly derslerine katıldım. Her seferinde çok eğlendim. Program tamamen farklı ve heyecanlıydı. Vücudumun tazelendiğini hissettim.