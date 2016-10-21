J.R.R. Tolkien'in son kitabı yazımından 100 yıl sonra basılıyor

Yüzüklerin Efendisi serisinin yazarı J.R.R. Tolkien'in yeni kitabı 2017'de yayımlanıyor. Ölümlü bir erkekle ölümsüz bir Elf arasındaki aşkın hikâyesini anlatan Beren ve Lúthien adlı kitap ilk yazıldığından 100 yıl sonra basılacak.

Mayıs 2017'de HarperCollins etiketiyle çıkacak kitabın editörlüğünü, yazarın oğlu Christopher Tolkien yaptı.

Eşinden ilham almış

Kitabın karakterlerinin isimleri olan Beren ve Lúthien, JRR Tolkien'in kişisel yaşamı açısından büyük bir öneme sahip. Yazar ile eşi Edith Tolkien'in ortak mezarlarında da yazılı "Lúthien" ismiyle ilgili JRR Tolkien oğlu Christopher'a şunları söylemiş: "Ona hiçbir zaman Edith Lúthien diye seslenmedim ama hikayenin kaynağı odur."

Hikayenin bir versiyonu, Yüzüklerin Efendisi serisinin ilk kitabı olan Yüzük Kardeşliği kitabında Aragorn tarafından Hobbit'lere anlatılıyordu. Hikayenin bir başka versiyonu ise Tolkien'in The Silmarillion adlı kitabının ilk bölümünde yer aldı.

