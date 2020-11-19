JRR Tolkien'in Orta Dünya'nın bilinmeyen detaylarını anlattığı yayımlanmamış makaleleri kitaplaştırılıyor

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Yüzüklerin Efendisi'nin yaratıcısı JRR Tolkien tarafından kaleme alınmış, Orta Dünya hakkında bilinmeyenleri anlatan makaleler gelecek sene okuyucularla buluşacak.

Daha önce hiç yayımlanmamış makaleler, elflerin reenkarnasyonundan hangi karakterlerin sakalı olduğuna dair bilinmeyen detayları anlatacak.

"The Nature of Middle Earth" adıyla kitaplaştırılan makaleler, gelecek yaz yayımlanacak. Yayımcı HarperCollins, "kitabın okuyucuları Silmarillion, Bitmemiş Öyküler ve Yüzüklerin Efendisi'ne geri götürüceğine" dair söz verdi.

1973'de hayatını kaybeden Tolkien'in Orta Dünya'da geçen ilk kitabı Hobbit 1937'de, Yüzüklerin Efendisi kitapları ise 1954 ve 1955'de basılmıştı. Harper Collins'in yardımcı yayın direktörü Chris Smith, yazarın bu kitaplardan sonra da Orta Dünya üzerinde çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

Smith, "Onun için Orta Dünya keşfedilmeyi bekleyen bir dünyaydı. Bu kitapta anlattıkları yarattığı eşsiz dünyayı daha iyi anlamak için çıktığı yolculuğu gözler önüne seriyor" dedi.

Kitabın editörlüğüne Tolkien uzmanı ve Elf Dilleri Birliği Başkanı Carl F Hostetter üstlendi.