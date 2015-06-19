JR'ın Balat'taki diğer eserleri de boyanıp tahrip edilmiş!

Fransız sanatçı JR tarafından Balat’taki yıkık bir binaya yapılan eserinin üstünün kapatılmasıyla ilgili olayın faili hâlâ açığa çıkmadı. Bazı semt sakinleri resimden şikâyetçi olurken, Fatih Belediyesi eseri sanatçı ile ortaklaşa yaptıklarını ve konuyu araştırdıklarını ifade etti. Sanatçının aynı semtteki bir diğer eserine boya atıldığı, 3. eserinin belli bir bölümünün de yırtıldığı ortaya çıktı.

Miliyet'ten Seray Yalçın'ın haberine göre, Fransız fotoğrafçı ve sokak sanatçısı JR’ın “Şehrin Kırışıklıkları” adlı projesi kapsamında Balat’taki yıkık bir binanın duvarında sergilediği yaşlı insan portresinin üstü boyandı. Tahribatın kimin tarafından yapıldığı henüz belirlenemezken, çevre sakinleri farklı iddialar dile getirdi. Sanatçının aynı semtteki bir diğer eserine boya atıldığı, 3. eserinin belli bir bölümünün de yırtıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu eserinin boyandığı haberini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşan JR, duvar resminin üzerinin polis tarafından boyandığı bilgisini paylaştı. Paylaşımın ardından bazı çevreler eserin Fatih Belediyesi’nce tahrip edildiğini iddia ederken, Fatih Belediyesi ise resmi Twitter hesabından “Bu güzel projeye tarafımızdan herhangi bir müdahale edilmiş olması söz konusu değildir. Konuyu araştırmaktayız” açıklamasını yaptı.

‘Şikâyet ettik’

Eserin kim tarafından ve hangi nedenle boyandığına ilişkin konuşan bazı Balat sekinleri, yapılan resmin Abdullah Öcalan’a benzediği için semt sakinlerince tepkiyle karşılandığını söyledi. Sosyal medyada da bina duvarındaki resmin Öcalan’a benzediği ve o yüzden boyandığı iddia edildi.

Yıllardır Balat’ta yaşayan Hasan Bayraktar, söz konusu çalışmanın Balat’ın tarihi dokusuna aykırı olduğunu düşündüğünü belirterek, “Ben Fatih Belediyesi’ni aradım ve şikâyet ettim bu çalışmayı. Rahatsız olan birçok kişi var burada. Bu çalışmanın altında başka şeyler olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. Bir başka semt sakini Hasan Acar ise “Bu izinli bir çalışma değil, gelen ekibe izin kağıtlarını sorduğumda cevap veremediler. Ardından ben Fatih Belediyesi’ni aradım ve Fatih Belediyesi’nden böyle bir izin alınmadığını öğrendim. Ben de bu çalışmadan şikâyetçiyim, tarihi dokuya aykırı ve izinsiz” dedi.

Ermeni bir terzinin resmi

Balat’ta bir işletme sahibi olan Ahmet Salih Gezgin ise, projenin yapıldığı gün Fransız sanatçının ve ekibinin işletmelerine geldiklerini ve sohbet ettiklerini söyleyerek, “Buraya bir takım fotoğraflar yapıştıracaklarını ve Fatih Belediyesi ile anlaştıklarını söylediler. Fransız sanatçıya resmin kime ait olduğunu sorduk. Bize yıllar önce o evde doğmuş, büyümüş Ermeni asıllı bir terziye ait olduğunu söyledi. Sabaha kadar çalıştılar ve 3 resim yapıştırdılar ayrı ayrı binalara. Üç gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden görevliler geldi çalışmanın fotoğraflarını çektiler ve gittiler, akabinde ise çalışmanın kapatıldığını griye boyandığı gördük” ifadelerini kullandı.

‘Ortaklaşa çalıştık’

Milliyet’e konuşan Fatih Belediyesi yetkilileri ise söz konusu çalışmanın kendileriyle ortaklaşa bir şekilde yürütüldüğünü, ve projenin Fatih ilçesinin tanıtımına katkı sağladığını belirterek, “Binayı kimin boyadığı ile ilgili bir bilgimiz yok, görevlilerimizi gönderdik, esnafla ve çevredekilerle konuştular. Konuyu titizlikle araştırıyoruz. Eserin tekrar yapılması için gerekli görüşmeleri yapacağız” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, konunun kendileriyle bir ilgisinin olmadığını söyledi.

Tekrar yapılacak

Ted ödüllü fotoğrafçı Jr, Los Angeles, Cartagena, Şangay,Havana ve Berlin’den sonra İstanbul’da gerçekleştirdiği Şehrin Kırışıklıkları (Wrinkles of the City) projesiyle önce şehrin en eski sakinlerinin fotoğraflarını çekip, fotoğrafları şehrin eski binalarının duvarlarıyla buluşturuyor. İstanbul Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali konuğu olarak davet edilen JR, 2008’de başladığı “Şehrin Kırışıklıkları” projesini ilk kez Türkiye’de gerçekleştirmişti. Yapılan açıklamada, JR’ın tekrar İstanbul’a getirilip aynı eserin tekrarlanacağı belirtildi.

Cem Yılmaz: Akıllı ol Junior!

Yaşanan tahribat olayını ele alan Cem Yılmaz, kişisel Twitter hesabından T24'ün haberini retweet yaparak, “Junior dünyayı boyadı. Belediye sağdaki badanacıyı daha çok beğenmiş. Akıllı ol Junior. BadanArt by Belediye” eleştirisinde bulundu.