JPEG'e rakip yeni dosya formatı geliştirildi

Uzun yıllardır internette kullanılan hakim görsel formatı JPEG (Joint Photographic Experts Group), günümüzde de GIF ve PNG’nin önünde hala popülerliğini koruyor. Bu hegemonyayı değiştirebilecek bir dosya formatı da FFmpeg ve QEMU’nun geliştiricisi Fransız programcı Fabrice Bellard tarafından yayınlandı. BPG formatı, dosya büyüklüğü olarak JPEG’in yarısı kadar; fakat kalite açısından ondan birkaç adım önde.

Mert Serim'in Bigumigu'daki haberine göre, BPG (Better Portable Graphics) dosya çözümle algoritması ile JPEG gibi basit görsel görüntüleme işlemini daha iyi sıkıştırılmış dosyalarla sunuyor; böylece JPEG’e göre daha kaliteli görüntüyü yarı büyüklükle yayınlayabiliyor.

Bu formatı kullanmak isteyen geliştiricilerin internet sitelerine veya tarayıcılara küçük bir javascript kodu eklemesi yeterli oluyor. Sonrasında kamuoyunun tepkileri ile JPEG’in geleceği tayin edilecek.

Şuradaki basit bir görsel kıyaslama aracıyla bu farkı görebilirsiniz.