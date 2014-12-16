T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

JPEG'e rakip yeni dosya formatı geliştirildi

Yaygın olarak kullanılan görsel formatı JPEG'den daha küçük ve kaliteli olan BPG'in geleceği kamuoyunun tepkisine bağlı

16 Aralık 2014 17:54

Uzun yıllardır internette kullanılan hakim görsel formatı JPEG (Joint Photographic Experts Group), günümüzde de GIF ve PNG’nin önünde hala popülerliğini koruyor. Bu hegemonyayı değiştirebilecek bir dosya formatı da FFmpeg ve QEMU’nun geliştiricisi Fransız programcı Fabrice Bellard tarafından yayınlandı. BPG formatı, dosya büyüklüğü olarak JPEG’in yarısı kadar; fakat kalite açısından ondan birkaç adım önde.

Mert Serim'in Bigumigu'daki haberine göre, BPG (Better Portable Graphics) dosya çözümle algoritması ile JPEG gibi basit görsel görüntüleme işlemini daha iyi sıkıştırılmış dosyalarla sunuyor; böylece JPEG’e göre daha kaliteli görüntüyü yarı büyüklükle yayınlayabiliyor.

Bu formatı kullanmak isteyen geliştiricilerin internet sitelerine veya tarayıcılara küçük bir javascript kodu eklemesi yeterli oluyor. Sonrasında kamuoyunun tepkileri ile JPEG’in geleceği tayin edilecek.

 

Şuradaki basit bir görsel kıyaslama aracıyla bu farkı görebilirsiniz.

ETİKETLER

jpegdosyaresimformatbpggörselinternetrakipalternatiffabrice bellardgeliştiricikıyaslamajavascript

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24