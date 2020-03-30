JP Morgan: Piyasalarda en kötüsü geride kalmış olabilir

JP Morgan Chase & Co. stratejistleri çoğu riskli varlığın, tüm dünyada ekonomileri etkisi altına alan resesyonun en düşük seviyelerini gördüğü sonucuna vardı ve piyasalarda yaşanan çöküşte muhtemelen en kötüsünün geride kaldığını belirtti.

John Normand öncülüğündeki stratejistlerin Cuma günkü notunda JP Morgan'ın piyasa istikrarı için belirlediği, resesyona benzer fiyatlama, yatırımcı pozisyonlanmasına geriye dönüş ve sıra dışı mali teşvik gibi koşulların büyük ölçüde sağlandığı belirtildi.

Notta, Koronavirüs enfeksiyon oranlarının ABD ve Avrupa'da yavaşlamasına karşın yüksek kalarak belirsizliği koruduğunun altı çizildi.

Normand, "Riskli piyasalar, enfeksiyon oranları Covid-19 resesyonunun derinliği ve süresiyle ilgili belirsizlik yarattığı sürece volatil kalabilir. Ancak seçici olarak risk artırmak için yeterli temel ve teknik değişim gerçekleşti. Çoğu riskli piyasa muhtemelen bu resesyon için en düşük seviyelerini gördü. Belki petrol ve borç sürdürülebilirliği sorunları nedeniyle bazı gelişen piyasa paraları hariç olabilir." dedi.

Çoğu riskli varlığın yılın ikinci çeyreğinde yükselebileceğini söyleyen Normand, yatırımcılar için özellikle merkez bankalarının doğrudan alım yaptığı aşırı satış görmüş piyasaları işaret etti.

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Resesyon nedir?

Durgunluk anlamına gelen resesyon, ekonomik faaliyette üst üste iki çeyrek küçülme yaşanmasına verilen isim. Ekonomist Mahfi Eğilmez de 'Ekonomi Sözlüğü'nde resesyonu şöyle tanımlıyor:

Resesyon ekonomide küçülme halidir. Bununla birlikte ekonomide bir çeyreklik dönemde yaşanacak bir küçülme hali resesyon olarak tanımlanmamaktadır. Genel olarak ekonomik faaliyetlerin daralması, küçülmesi olarak ifade edilse de son yıllarda çok daha spesifik bir tanımlama getirilmiştir. Buna göre eğer bir ekonomide üst üste iki çeyrek GSYH küçülmesi yaşanmışsa o ekonomide resesyon söz konusu demektir.