JP Morgan: Türkiye dahil gelişen ülkeler resesyona girebilir

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Koronavirüs'ün ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerin yılın ilk yarısında resesyona girebileceği uyarısında bulundu.

JP Morgan'ın güncel raporunda, "Salgını önlemek için alınan önlemler arttığından ve gelişmiş ülke piyasaları gerilediğinden 2020'nin ilk yarısında Çin dışındaki gelişmekte olan ülkelerde resesyon bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Latin Amerika'da (yüzde 12) ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde (yüzde 13) 2008 krizinden bu yana tek çeyrekte gözlenen en büyük daralmanın yaşanacağı tahmin ediliyor.

Türkiye ve Meksika'da büyümenin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre sırasıyla yüzde 17,2 ve yüzde 15,5 düşmesi bekleniyor.

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi gelişmekte olan ülkelerinde salgını durdurmak için alınan sert önlemler ve bu piyasaların avro bölgesiyle olan bağlantıları nedeniyle ekonomik faaliyetlerde yüzde 3 puanlık kalıcı kayıpların yaşanması bekleniyor.

Raporda, Latin Amerika ülkeleri arasında gayrı safi yurtiçi hasılası en keskin gerileyecek ülkeler olarak Kolombiya, Brezilya ve Meksika gösterildi.

ABD ekonomisi yüzde 14 daralabilir

Birkaç gün önce JP Morgan ABD Başekonomisti Michael Feroli, Koronavirüs salgınının etkisi ile ABD ekonomisinin 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 14 daralabileceği tahmininde bulunmuştu. Bu, Lehman Brothers'ın iflasının tetiklediği global finansal krizde, 2008 dördüncü çeyrekte, görülen yüzde 8,4'lük daralmadan çok daha derin.

Feroli yaptığı açıklamada, Fed'in ekonomiyi desteklemek için "yaratıcı" yollar bulmaya devam edeceğini ve Trump yönetimi ile Konge'nin 1 trilyon dolar mali destek sağlayacağını öngördüğünü de belirtti.

JP Morgan, ABD ekonomisinin 2020 yılının tamamında yüzde 1,5 daralmasını bekliyor ve hali hazırda yüzde 3,5 ile 50 yılın en düşük seviyesinde olan işsizliğin yıl ortasında yüzde 6,25 seviyesine kadar yükselmesinin ardından yıl sonunda yüzde 5,25 seviyelerine gerileyeceğini tahmin ediyor.

TIKLAYIN - Amerikan ekonomisi için korkutan tahminler: Yüzde 13 daralma, yüzde 20 işsizlik

Resesyon nedir?

Durgunluk anlamına gelen resesyon, ekonomik faaliyette üst üste iki çeyrek küçülme yaşanmasına verilen isim. Ekonomist Mahfi Eğilmez de 'Ekonomi Sözlüğü'nde resesyonu şöyle tanımlıyor:

Resesyon ekonomide küçülme halidir. Bununla birlikte ekonomide bir çeyreklik dönemde yaşanacak bir küçülme hali resesyon olarak tanımlanmamaktadır. Genel olarak ekonomik faaliyetlerin daralması, küçülmesi olarak ifade edilse de son yıllarda çok daha spesifik bir tanımlama getirilmiştir. Buna göre eğer bir ekonomide üst üste iki çeyrek GSYH küçülmesi yaşanmışsa o ekonomide resesyon söz konusu demektir.