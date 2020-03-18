Amerikan ekonomisi için korkutan tahminler: Yüzde 13 daralma, yüzde 20 işsizlik

Alman bankası Deutsche Bank, Koronavirüs salgının Amerikan ekonomisine etkisiyle ilgili ürkütücü bir tahmin açıkladı: Bankaya göre Amerikan ekonomisi 2020’nin ikinci çeyreğinde yüzde 13 küçülecek. Deutsche Bank’ın tahmini, Amerikan ekonomisinin Koronavirüs salgınından, dev bankaların battığı 2008-2009 krizinden çok daha fazla etkileneceği anlamına geliyor. Amerika 2008’in son 3 ayında yüzde 8.4 küçülmüştü.

Deutsche Bank’ın raporunda, “Amerikan ekonomisi şu anda daha önce benzeri yaşanmamış bir şokla karşı karşıya. Virüsün yayılmasıyla bu şok bir süre daha devam edebilir” değerlendirmesi yapıldı.

Bununla birlikte Deutsche Bank, yılın ikinci yarısında krizin sona ermesini ve Amerikan ekonomisinin yüzde 5 oranında büyümesini bekliyor. Bankanın öngörüsü gerçekleşirse Amerikan ekonomisinin 2020 yılı genelindeki ekonomik büyümesi yüzde 1 olacak.

Amerika, Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini sınırlandırmak için dün 1 trilyon dolarlık önlem paketi açıkladı. Paket, vergi ertelemeleri, KOBİ’lere yönelik uygun koşullu krediler ve belirli gelir seviyesinin altındaki vatandaşlara 1000’er dolar dağıtılmasını öngörüyor.

Öte yandan Amerikan Hazine Bakanı Mnuchin’in paketle ilgili olarak Kongre üyeleri ile yaptığı görüşmede eğer hemen önlem alınmazsa işsizliğin yüzde 20’e çıkacağı konusunda uyarıda bulunduğu haberleri geliyor. Amerika bu kadar kötü bir oranla en son işsizliğin yüzde 25’e yükseldiği 1929 Buhranı sırasında (1933 yılında) karşı karşıya kalmıştı. 2008-2009 Krizi esnasında ise işsizlik en fazla yüzde 10’a çıkmıştı.