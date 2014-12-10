Joseph Gordon-Levitt'li The Walk'tan ilk fragman geldi!

Geleceğe Dönüş, Forrest Gump ve Yeni Hayat gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen ve son yıllarda ağırlıklı olarak performans yakalama teknolojisini geliştirme atılımı kıvamında animasyon filmleriyle karşımıza çıkan Robert Zemeckis'in son filmi The Walk'tan ilk fragman yayınlandı.

Beyazperde'deki habere göre, 1974 yılında ikiz kuleler arasında gerçekleştirdiği efsanevi ip geçişiyle adından söz ettiren Philippe Petit'in anılarından yola çıkılarak beyazperdeye aktarılan film, bu sıradışı geçişi ve perde arkasında olup bitenleri konu alıyor.

Başrolleri, son yılların yükselişteki isimlerinden biri olan Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley ve Charlotte Le Bon'un paylaştığı film, 2 Ekim 2015 tarihinde ülkemizde izleyiciyle buluşacak.

Filmin yayınlanan ilk fragmanı şöyle: