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Yaşam

Jose Sosa: Mina Başaran'ın ölüm haberi beni büyük bir şok ve üzüntü içerisine soktu

Sosa, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı

13 Mart 2018 19:20

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Jose Sosa, adaptasyon sürecinde kendisine yardımcı olan Başaran ailesi için taziye mesajı yayınladı.

Eski Trabzonspor asbaşkanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran, İstanbul’a dönmek üzere bindiği jetin düşmesi sonucu 7 arkadaşıyla beraber vefat etti. Jose Sosa,Trabzonspor’a adaptasyon sürecinde kendisine yardımcı olan Başaran ailesi için taziye mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından Mina Başaran için üzüntülerini dile getiren Jose Sosa, yaşadığı şoku şu ifadeler ile aktardı:

“Trabzon’a ilk geldiğim günlerde adaptasyon sürecimde desteğini esirgemeyen Başaran ailesinin kızları Mina Başaran’ın ölüm haberi beni büyük bir şok ve üzüntü içerisine soktu. Mina neşeli, hayat dolu biriydi. Halen habere inanamıyorum. Ailem adına kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, Başaran Ailesi ve vefat edenlerin kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum.”

Sosa'nın paylaşımı;

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