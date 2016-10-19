Jose Mourinho yerden yere vuruldu

İngiliz basını, Liverpool karşısında takımını defansif oynatan ve yapılan transferlere rağmen isteneni veremeyen Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho’yu yerden yere vurdu.

Manchester United, önceki akşam ligde Liverpool deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 0-0 sona ererken, Kırmızı Şeytanlar’ın defansif oyunu nedeniyle Jose Mourinho basının hedefi haline geldi.

Yapılan yorumlarda, “Transfere milyonlarca sterlin harcayan Mourinho, festivali katletti. Liverpool güzel oynamaya çalıştıkça, Mou’nun takımı maçı sabote etti” ifadeleri kullanıldı.



Portekizli teknik adam ise bu eleştirilere aldırış etmeyerek, “Çok olumlu bir sonuç aldık. Liverpool fazla abartılıyor. Sonuçta onların futbolu, dünyanın son harikası değil” diyerek 0-0’dan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Scholes: Takımın kimliği yok

Mourinho’yu eleştiren isimlerden biri de Manchester’ın eski yıldızı Paul Scholes oldu. Scholes, uzun bir aradan sonra ilk kez Kırmızı- Beyazlılar’ın ‘kimliğini kaybederek’ mücadele ettiğini söyledi.



Bu arada Manchester United, maçı yüzde 35 topa sahip olma oranıyla tamamladı. Bu rakam, 2003 yılından beri Kırmızı Şeytanlar’ın ulaştığı en kötü istatistik oldu.