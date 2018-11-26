Jon Snow, eşini aldattı; yatak fotoğrafı paylaşıldı

Game of Thrones'taki Jon Snow rolüyle tanınan ünlü oyuncu Kit Harington'ın eşini Rus modelle aldattığı iddia edildi. Rus model, ünlü oyuncunun yatakta çekilmiş çıplak fotoğraflarını paylaştı.

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jon Snow karakteriyle ünlenen Kit Harington’un, aynı dizide tanışıp aşk yaşamaya başladığı eşi Rose Leslie’yi bir Rus modelle aldattığı iddia edildi.

31 yaşındaki İngiliz oyuncunun aldatma iddiasını reddetmesi üzerine Rus model Olga Vlaslova, Harington’ın çıplak fotoğraflarını yayınladı.

ET Canada’ya konuşan Vlaslova, ünlü oyuncuyla Lüksemburg’ta tanıştıklarını, Harington’ın Rose Leslie (31) ile evlenmeden önce de sonrasında da birlikte olduklarını anlattı.

People dergisine açıklama yapan Harington’ın menajeri, “Söylentiler tamamen asılsız. Aktör ne Lüksemburg’da bulundu ne de Olga Vlaslova ile tanıştı” dedi.

Game of Thrones dizisinde birlikte rol alırken tanışan Kit Harington ve Rose Leslie, 2012 yılından bu yana birlikte. Çiftin Nisan 2016’da ilişkilerini açıklamalarından çok önce, aşk yaşadıklarına dair söylentiler çıkmıştı.

Eylül 2017’de nişanlanan çift, 23 Haziran’da İskoçya’da pek çok ünlünün katıldığı düğünle evlendi.

Ygritte rolünü canlandıran Rose Leslie ile Game of Thrones dizisinin 2. sezon bölümlerinde tanışan Harington, daha önce verdiği bir röportajda, dizinin en sevdiği bölümlerinin Leslie ile birlikte olan bölümler olduğunu söylemişti.