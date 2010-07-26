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Jolie’nin duşta kalan aşk kaçamağı

Brad Pitt ile birlikte olan Jolie'nin Leonardo DiCaprio ile bir dönem kaçamak yaptığı, Johnny Deep'e de hayran olduğu iddia edildi

26 Temmuz 2010 03:00

T24- Brad Pitt ile birlikte olan Jolie'nin Leonardo DiCaprio ile bir dönem kaçamak yaptığı, Johnny Deep'e de hayran olduğu iddia edildi

Ünlülerin biyografi yazarı Andrew Morton, "Angelina: Onaylanmamış Biyografi" adlı kitabında, seksi oyuncu Angelina Jolie'yle Leonardo DiCaprio'nun bir otel odasında kaçamak yaptığını iddia etti. Morton, ikilinin beraber duş aldığını ancak aralarındaki cinsel kimya zayıf olduğu için ilişkinin ileriye gitmediğini öne sürdü. Yazar, bu kaçamağın, Angelina Jolie-Brad Pitt ilişkisinden daha önce yaşandığını vurguladı. Jolie'nin, arkadaşlarına Johnny Depp'e olan hayranlığını dile getirdiği ve "Depp'ten ilgiyi görse, Pitt'i hemen bırakacağını söylediği" de kitapta yer aldı. Kitapta, 1976'da aktör babası Jon Voight'tan ayrılan annesi Marcheline Bertrand'ın Angelina Jolie'yi bir kenara attığı, Jolie'nin ayrı bir dairede yaşadığı ve kapıcılar tarafından bakıldığı belirtildi.

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