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Jolie ve Pitt çifti yeni yılı 12 dadıyla kutluyor

Karayipler'de tatil yapacak çift, modacı Donna Karan'ın evinde kalacak

30 Aralık 2012 13:05

Yedi yıldır birlikte olan Hollywood'un ünlü çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt, yeni yılı 12 dadıyla Karayipler'de kutlayacak.

Karayipler'de tatil yapacak çift, modacı Donna Karan'ın evinde kalacak.

New York Post'ta yer alan habere göre, Pitt'in anne ve babası Jane-William Pitt ile kardeşleri de çocuk ve eşleriyle ünlü çifte eşlik edecek.

Deniz kenarındaki evin, havuzu ve SPA'sı da bulunuyor.

 

'Çocuklar evlenmelerini istiyor'

 

ABD medyası, Aralık ayı başında, Pitt (48) ve Jolie'nin (37) nikah yüzüklerini aldığını ve evlilik hazırlıkları yaptığını duyurmuştu.

Pitt ise son filmi 'Killing Me Softly'nin New York galasında çocukların evlenmelerini çok istediğini açıklamıştı.

Daha önce iki kez evlenen Jolie, ilk eşi İngiliz aktör Jonny Lee Miller ile 1996 -1999 yılları arasında, ikinci eşi Billy Bob Thornton ile 2000 - 2003 yılları arasında evli kaldı. Pitt de ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile evliydi.

2005 tarihli 'Mr. & Mrs. Smith' filminin çekimleri sırasında ilişkileri başlayan çiftin, Maddox (11), Pax (8), Zahara (7), Shiloh (6) ile Knox ve Vivienne (4) adlı altı çocuğu bulunuyor.

Çiftin düğün tarihi ise henüz açıklanmadı.

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