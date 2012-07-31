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Kültür-Sanat

Joker'in ilham kaynağı Tom Waits mi?

Dark Knight Rises'ın vizyona girmesini yıllardır bekleyen Batman hayranlarının yeni gündemi önceki bölümün kötü karakteri Joker.

31 Temmuz 2012 22:15

 

Tom Waits’in 1979’da katıldığı televizyon programındaki davranışlarıyla, ‘The Dark Knight’ın kötü karakteri Joker arasındaki benzerlik yeni bir tartışmaya neden oldu.
 
NME Dergisi'nin haberine göre tartışma Batman hayranlarından birinin YouTube'da bulduğu bir Tom Waits videosunu paylaşmasıyla başladı. YouTube'da sanatçının eski röportajını izleyenlere göre, ‘The Dark Knight’taki Joker karakterini canlandıran Heath Ledger'ın ilham kaynağı Tom Waits. 
 
Tartışmaya neden olan röportaj 1979 yılında bir televizyon programında yapıldı. Waits’in program boyunca gözlenen hareketleri ve konuşmasının, kötü karakter Joker’le olan inanılmaz benzerliği, Heath Ledger’ın Waits’ten ilham aldığı iddiasının ortaya atılmasına neden oldu.
 
Ledger, 2008 yılında Batman’in çekimlerinden sonra yüksek dozda ilaçtan hayatını kaybetti. Canlandırdığı ‘psikopat, katliam yapan, empati yeteneği olmayan, şizofren bir palyaço’ olarak tanımlanan Joker karakteriyle ölümünden bir sene sonra Oscar ödülünün sahibi oldu.
 
Waits ve Ledger, 2009 yapımı ‘The Imaginarium of Doctor Parnassus’ta beraber rol almışlardı. Ledger’ın Waits’i tanıdığı ya da YouTube üzerinden tartışma konusu olan görüntüleri izleyip izlemediği bilinmiyor.
 
Ledger, ünlü bir rock yıldızından ilham alan ilk oyuncu değil. Johnny Depp, ‘Pirates of the Carribean’ filminde Jack Sparrow karakterini canlandırırken Keith Richards’ı örnek aldı ve serinin ikinci ve üçüncü filminde Richards, Depp’in babası rolünü canlandırdı.
 

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