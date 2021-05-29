Joker 2'nin senaristi belli oldu!

Joker’ın senaryosunu Scott Silver ile birlikte yazan, aynı zamanda yöneten Todd Phillips, Joker 2 filminin de senaryosunu kaleme alacak.



DC Comics çizgiromanlarının en ikonik karakterlerinden Joker‘ın solo filmi 2019 yılında vizyona girdi ve tüm dünyada sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Joaquin Phoenix’in etkileyici performansından güç alarak yılın en dikkat çekici filmlerinden birine dönüşen Joker, gişede en iyimser beklentilerin bile üzerine çıkarken, ödül sezonunda da büyük başarı yakaladı.



Filmloverss'ın haberine göre; 2020 Oscar ödüllerinde 11 dalda aday gösterilen ve En İyi Erkek Oyuncu Ödülü dahil iki Oscarla eve dönen film, aynı zamanda 18+ yaş sınırıyla gişede 1 milyar dolar hasılata ulaşan ilk film olarak tarihe geçti.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre 2019 yapımı Joker filmini yöneten ve senaryosunu Scott Silver ile birlikte kaleme alan Todd Phillips, Joker 2 filminin de senaryosunu yazacak. Scott Silver’ın devam filminde de Phillips’e eşlik edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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