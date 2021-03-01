Johnson&Johnson'ın Covid-19 aşısının dağıtımına başlandı

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, 3,9 milyon doz Johnson&Johnson aşısının yola çıktığını açıkladı. En erken yarın sabah eyaletlerdeki sağlık merkezlerine ulaşarak uygulanmaya başlanabilecek.

Johnson&Johnson aşısı tek doz vurulacak. Aşı, buzdolabı ısısında korunabilir olması nedeniyle nakliye ve uygulamada çok kolaylık sağlayacak. Bu da ülkedeki aşılamayı hızlandıracak.

FDA'nın 26 Şubat'ta bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel tarafından yeşil ışık yakılan Johnson&Johnson ilaç firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil durum kullanımına 27 Şubat'ta onay vermişti.

Böylece Jonhson&Johnson aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan sonra ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olmuştu.