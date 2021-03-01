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Koronavirüs

Johnson&Johnson'ın Covid-19 aşısının dağıtımına başlandı

01 Mart 2021 22:04

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkilileri, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) 27 Şubat'ta onayladığı Johnson&Johnson firmasının geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının dağıtımına başlandığını duyurdu.

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