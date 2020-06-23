Johnny Depp ve Amber Heard'ün davasında yeni iddia: Morluklar Depp yurt dışındayken oldu

Hollywood yıldızları Johnny Depp ve Amber Heard arasında devam eden davanın tanıklarından bir kişi, Heard'ün şiddet gördüğünü için dava dosyasına eklediği fotoğraflardaki morluklarının Depp yurt dışındayken gerçekleştiğini ve sahte olduğunu iddia etti. Depp'in avukatları, tanığın ifadesini dava dosyasına eklemeye hazırlanıyor.

Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki davanın tanığı Depp'in sahibi olduğu bir apartmanın görevlilerinden Trinity Esparaza, Heard’ün boynundaki morlukları Depp ile ayrılmasından iki hafta sonra gördüğünü söyledi.

Bahsi geçen morlukların Depp’in Heard’e telefon fırlatmasıyla gerçekleştiği iddia edilmişti. Esparaza, mahkemeye verdiği beyanda Heard’ün sol yanağında morluk gördüğünü söyledi. Heard, Depp’in yüzünün diğer yanını zedelediğini söylemişti.

Depp’in morluklar olduğu sırada şehirde bulunup bulunmadığı sorulduğunda Esparaza, ünlü aktörün avukatına ‘hayır’ cevabını verdi.

Avukat Adam Waldman, “Amber Heard’ün boğazındaki parmak izi şeklindeki morluklar, kolundaki bandaj ve morarmış sol gözüyle esasen Haziran 2016’da yara aldığı anlaşılıyor. Bunu yapmadığını bildiğimiz tek kişi Johnny Depp. Aktör o sırada turnedeydi ve iki hafta boyunca ülke dışındaydı” dedi. Tanığın ifadesi, Depp’in Heard’e açtığı 50 milyon dolarlık davada kullanılacak.

Heard daha önce aile içi şiddete de maruz kaldığını söylemişti.