Johnny Depp ve Amber Heard ayrılığında yeni iddialar: Elon Musk ve Cara Delevigne ile üçlü ilişkileri vardı

Hollywood'un ünlü yıldızları Johnny Depp ve Amber Heard'ün karşılıklı davalarla süren ayrılığının ardından Depp, eski eşinin boşanmadan önce model Cara Delevigne ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile üçlü birliktelik yaşadığına dair iddiaları dava dosyasına ekledi.

Daily Mail'in aktardığı habere göre, 57 yaşındaki Depp, Heard'e şiddet uyguladığı yönündeki iddialara karşı açtığı 73 milyon dolarlık davada yeni iddialara yer verdi. Heard'ün yakın bir arkadaşının eski eşi Josh Drew, bir dönem Depp'in evlerinden birinde yaşarken şahit olduğu bir iddiayı ortaya attı. Drew, Musk, Delevingne ve Heard'ün üçlü bir ilişki yaşadığını söyledi.

Drew, üçlü ilişkinin Depp ve Heard evliyken yaşandığını iddia ederken Elon Musk, Amber Heard ile yakınlaşmalarının boşanma sonrasında başladığını savunuyor.

Daily Mail'e konuşan bir kaynak, Cara Delevingne'in iddialarla ilgili davaya tanıklık edebileceğini söyledi.

Johnny Depp ve Amber Heard'ün boşanma süreci Heard'ün Depp'e kendisine şiddet uyguladığı için dava açmasıyla başlamıştı. İddiaların ardından Depp, Heard'e kendisine karşı karalama kampanyası başlattığını gerekçe göstererek 73 milyon dolarlık dava açtı. Depp, şiddet uygulayan tarafın Heard olduğunu iddia ediyor.