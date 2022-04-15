Johnny Depp ve Amber Heard arasında karalama davası sürüyor; çiftin eski evlilik danışmanı "Karşılıklı istismar vardı" dedi

Oyuncu Johnny Depp’in oyuncu eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davası sürüyor. Davada çiftin evlilik danışmanı, Heard’ün eski asistanı ve Depp’in bağımlılık terapisti de ifade verdi. Çiftin evlilik danışmanı, ilişkide karşılıklı istismar olduğunu anlattı.

The Guardian’da yer alan habere göre, oyuncu Amber Heard’ün 2018 yılında Washington Post’a yazdığı, Johnny Depp ile evliliğinde istismar, şiddet gördüğünü anlattığı yazının ardından Depp’in açtığı milyon dolarlık karalama davası sürüyor.

Mahkemeye ifade vermek üzere, çiftin eski evlilik danışmanı Dr. Laurel Anderson da çağırıldı. Anderson, ilişkide karşılıklı istismar olduğunu anlattı. Anderson, birkaç defa Heard’ün Depp’in gitmesini engellemek için kavgaları çıkardığını, terk edilme korkusu olduğunu söyledi. Anderson aynı zamanda Heard’ün vücudunda yaralar olan fotoğraflarını da gördüğünü söyledi.

Anderson, çiftin arasındaki şiddetli kavgalarla ilgili “Heard için bir gurur noktasıydı, saygı görmediğini düşündüğünde kavgayı başlatıyor, Depp gitmeye kalktığında ona vurarak sürdürmek istiyordu” dedi.

Heard'ün avukatları müvekkilerinin Depp tarafından duygusal, sözlü ve fiziksel tacize maruz kaldığını iddia ediyor. Duruşma sırasında Heard'ün avukatlarından Elaine Bredehoft, Depp'in, 2015 yılında Avustralya'da bulundukları sırada ünlü oyuncuyu üç gün boyunca rehin aldığını ve tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Depp'in avukatı Camille Vasquez ise açılış duruşmasında jüri üyelerine, Heard'ün ilişki boyunca saldırgan olduğunu, Depp'in aşağılanmaktan kaçınmak için ondan boşanmak istediğini söylediğinde, kurban olarak kendisine bir rol uydurduğunu iddia etti.