Johnny Depp Sırbistan'dan liyakat madalyası aldı

ABD'li oyuncu Johnny Depp, Sırbistan’da liyakat madalyasıyla ödüllendirildi. Depp, madalyasını alırken, "Yeni bir hayatın başlangıcındayım. Burada başlangıç yapmak istiyorum" dedi.

Geçen yıl kendisini "eşini döven" olarak nitelendiren bir İngiliz gazetesine açtığı hakaret davasını kaybeden Depp, Sırbistan’da Devlet Günü kutlamaları kapsamında madalya aldı. 58 yaşındaki Amerikalı oyuncu, altın liyakat madalyasıyla ödüllendirildi.

NTV’de yer alan habere göre Belgrad’daki törende madalyayı Depp’e Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “kamu ve kültürel faaliyetlerde, özellikle film sanatı alanında ve Sırbistan Cumhuriyeti'nin dünyada tanıtımında üstün başarılar göstermesi” nedeniyle verdi. Depp, “Cumhurbaşkanı Vucic’e içtenlikle teşekkür ederim. Bu liyakat madalyasıyla gitme şerefi verilirse, bunu bana bahşetme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ederim” sözlerini kullandı.

“Yeni bir hayatın başlangıcındayım ve bunu seviyorum. Yeniden başlamayı seviyorum” diyen Depp, “Burada başlangıç yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Ünlü aktör, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Minimata filmini çekmiş, ayrıca Sırp yapımı Puffins adlı animasyon dizisinde bir karakteri seslendirmişti.