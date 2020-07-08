Johnny Depp kızı Lily-Rose Depp'e 13 yaşındayken uyuşturucu verdiğini söyledi: Sorumlu ebeveyn oldum

Hollywood yıldızı Johnny Depp'in Britanya'nın en çok satan tabloid gazetesi The Sun'a 'eşini dövdüğünü' yazdığı için açtığı iftira davasına uyuşturucuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kızı Lily-Rose'a 13 yaşındayken esrar içirdiğini aktaran Depp, 'sorumlu ebeveyn olmanın gereğini yaptığını' savundu.

Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülen davada, The Sun'ın avukatları, ünlü aktörün 'ya yalan söylediği ya da belleğinin aşırı uyuşturucu kullanımından olumsuz etkilendiği' tezini işlerken, Johnny Depp'in verdiği ifade tartışma yarattı.

Şiddet iddialarını reddeden Depp, uyuşturucu bağımlılığı hakkında konuştu. Depp, 14 yaşından beri 'insanlığın bildiği bütün uyuşturucuları kullandığını, zor bir çocukluk geçirdiğini, sonra da başarı ve şöhretle başa çıkamadığını söyledi.

Eski eşi Vanessa Paradis ile evliğinden olan çocuğu Lily-Rose'a 13 yaşındayken esrar içirdiğini aktaran Depp, 'sorumlu ebeveyn olmanın gereğini yaptığını' savundu.

'Lily-Rose'un esrar içmeyi denemek istediğini söylemesi üzerine kontrolsüz bir çevrede esrar deneyip paranoyak ruhsal çöküntü yaşamasını istemediğini' anlatan Depp, diğer yandan 'kendi zulasının iyi kalite ve güvenilir olduğunu ve Vanessa Paradis ile konuşarak bir kısmını kızıyla paylaşma kararı aldığını' belirtti.

Mahkemeye 'kendi kullandığı uyuşturucular arasında ketaminin bulunmadığını ve marihuananın tehlikelerinin farkında olduğunu' anlatan Depp, The Sun'ı temsil eden avukatlardan Sasha Wass'a dönerek şöyle dedi:

"Eğer sizin gözünüzde bu yanlışsa ne düşündüğünüze değer veririm, ama ben de kız çocuğu yetiştiriyordum ve kendi bakış açımdan sorumlu bir ebeveyn olarak davrandım."

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