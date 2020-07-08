Johhny Depp'in 'iftira davası' sürüyor; eski eşi Amber Heard'e dövmesine güldüğü için şiddet uyguladığı iddia edildi

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ABD'li oyuncu Johnny Depp eski eşi Amber Heard'le boşanmalarının ardından aralarındaki ilk şiddet olayının neden olduğu açıklandı. Depp'in ilk kez Heard'ün kolundaki dövmeye gülmesinin ardından şiddet uyguladığı iddia edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Depp'in The Sun gazetesinin kendisi hakkında 'eşini döven' ifadelerini kullanması üzerine açtığı iftira davası Londra'da sürüyor. 3 hafta sürecek dava için Amber Heard ve Johnny Depp'in ifade süreci devam ediyor.

Yüksek mahkemede süren duruşmada Depp'in Heard'e ilk şiddet uyguladığı zamanın Heard'ün Depp'in kolundaki 'wino for ever' yazan dövmeye gülmesinin ardından yaşandığı belirtildi.

Davalı konumundaki The Sun gazetesini temsil eden Sasha Wass QC, Depp'in yıllar öncesi sevgilisi Winona Ryder için yaptırdığı ayrılıktan sonra 'wino for ever'a çevirdiği dövmesini hatırlattı. 2013 yılında Depp'in yoldan çıktığını söyleyen Wass, oyuncunun uyuşturucu ve alkol kullandığını belirtti. Wass, Heard'ün Depp'in kolundaki dövmeye güldüğünü söyledi. Wass, "Sonra Heard'e tokat attın ve bu ilk şiddet olayıydı" dedi.

Depp yanıt olarak Heard'ün güldüğünü ve kavga ettiklerini hatırlamadığını söyledi ancak o dönem alkol sorununun arttığını kabul etti.

"İçki ve uyuşturucuyu bırakmama destek olmadı"

Wass mahkemede, Depp'in olaydan sonra ağlamaya başladığını ve bir daha Heard'e şiddet uygulamayacağına söz verdiğini söyledi. Depp'in davranışlarını 'hastalığa' bağladığını ve içki ve uyuşturucudan kaynaklandığını savunduğunu ekledi.

Öte yandan Depp konuya ilişkin yazılı açıklamalarında Heard'ün kendisini içki ve uyuşturucu alışkanlıkları konusunda kötü etkilediği, bırakması için destek olmadığını söyledi. Heard mahkemeye 14 şiddet olayı sunsa da Depp bütün iddiaları reddediyor.

Depp ve Heard'ün de bulunduğu iftira davası 3 hafta boyunca devam edecek. Depp'in eski sevgilileri Winona Ryder ve Vanessa Paradis de videokonferans ile ifade verecek.