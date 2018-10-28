Johnny Depp, 'Karayip Korsanları' serisinden ayrılıyor

Karayip Korsanları filmlerinin 'Kaptan Jack Sparrow'u Johnny Depp'in, serinin bir dahaki filminde yer almayacağı açıklandı. Serinin senaristlerinden Stuart Beatie'nin açıklamalarına göre serinin son filminin başarısızlığından sebep kapsamlı değişikler yapılacak, ve bu değişikliklere serinin sevilen ana karakteri de dahil olacak.

Geçtiğimiz günlerde Karayip Korsanları’nın yeni versiyonunda, aralarında Deadpool’un yazarlarının da bulunacağı yeni bir senarist ekibinin çalışacağı da ortaya çıkmıştı.

Beattie, Depp için “Bence çok iyi götürdü. Karakteri kesinlikle sahiplendi ve Jack Sparrow da onun en çok bilinen rolü haline geldi” yorumunda bulundu.

İddialara göre Disney'in aldığı kararda Depp'in hayatında yaşadığı finansal ve kişisel problemler de rol oynadı. Depp, yakın zamanda eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Depp, Jack Sparrow rolünü 15 yıl boyunca 5 filmde oynadı. Ünlü oyuncu serinin ilk filmindeki persoymansıyla Oscar adaylığı kazanmıştı.