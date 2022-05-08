Johnny Depp'in Karayip Korsanları'na dönmesi için imza kampanyası başlatıldı

Eski eşi Amber Heard’e açtığı açtığı karalama davasıyla gündemden düşmeyen Johnny Depp, eski eşinin iddiaları nedeniyle Karayip Korsanlar’daki rolünü kaybettiğini ifade etmişti. Depp’in hayranları ise oyuncunun seriye dönmesi için imza kampanyası başlattı.

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davası yeni gelişmeler ve dikkat çeken detaylarla devam ediyor. Heard’ün kendisi hakkında yaptığı şiddet ve istismar suçlamaları nedeniyle Karayip Korsanları serisindeki Jack Sparrow rolünü kaybettiğini söyleyen Depp’e hayranlarından büyük destek geldi.

Ünlü aktörün popüler seriye ve ikonik karakterine dönmesi için imza kampanyası başlatan hayranları, 500 bin imza toplamaya çalışıyor.

"İddialar yüzünden işimden oldum"

Depp, Karayip Korsanları serisinden eski eşi Heard'ün iddiaları yüzünden çıkarıldığını söyledi. Oyuncunun menajeri, bu iddialar yüzünden Depp’in 22 milyon dolar zarara uğradığını açıkladı.

İmza kampanyasında şu ana kadar 435 bin adet imzaya ulaşıldı. Kampanyaya yapılan yorumlar arasında “Johnny Depp’in yeri doldurulamaz” ve “Johnny Depp için adalet” gibi ifadeler bulunuyor.

Hayranların hedefi 500 bin kişinin imzasını toplamak.

Ne olmuştu?

Johnny Depp, yıllardır Kaptan Jack Sparrow karakterine hayat verdiği Karayip Korsanları serisinden ve Harry Potter evreninde geçen Fantastik Canavarlar serisinden çıkarılmıştı. Depp, işlerini teker teker kaybetmesinin nedeninin eski eşi Amber Heard'ün kendisine yönelttiği şiddet suçlamaları olduğunu öne sürmüştü.

Amber Heard için de 'kovulsun' kampanyası

Eski eşi Johnny Depp'i kendisine şiddet uygulamakla suçlayan fakat dava sürecinde ortaya çıkan detaylar ve tavırlarıyla kamuoyunun antipatisini kazanan Amber Heard'e ise tepkiler çığ gibi büyüyor. "Amber Heard Aquaman 2 filminden çıkarılsın" kampanyasına imza atanların sayısı ise 3 milyonu geçti.