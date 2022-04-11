Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davası ABD'de başlıyor

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Oyuncu Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard’e karşı açtığı milyon dolarlık karalama davası ABD’de başlıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Johnny Depp’in ABD’de açtığı davada eski eşler mahkemeye çıkarak kanıt sunacak. James Franco, Elon Musk gibi isimlerin de ifade vermesi bekleniyor.

Depp, Heard’ün 2018 yılında Washington Post gazetesine yazdığı, şiddet gördüğünü anlattığı bir makaleyle ilgili karalama davası açmıştı. Depp’in avukatları, Heard’ün evlilikleri boyunca fiziksel ve cinsel istismara uğradığı iddialarının yanlış olduğunu savunuyor. Depp, suçlamalar nedeniyle rollere kabul edilmediğini, iş bulamadığını söylüyor.

Depp, Britanya’da Sun gazetesinin bağlı olduğu News Group Newspapers’a kendisiyle ilgili “eşini döven” ifadeleri kullanıldığı için karalama davası açmış, davayı kaybetmişti.