Johnny Depp Doğu Ekspresi’nde!

Polisiye edebiyatın en çok okunan isimlerinden Agatha Christie’nin 1934 tarihli romanı romanı Doğu Ekspresi’nde Cinayet’in sinema serüveni için hazırlıklar başladı. Kasım ayında Londra’da çekimlerinin başlanacağı belirtilen filmin kadrosu da açıklandı.

Senaryosunu Michael Green’in yazdığı, yönetmenliğini Kenneth Branagh üstlendiği filmde Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley de rol alacak.

Filmde Depp, Ratchett karakterine hayat verirken Pfeiffer, Mrs. Hubbard, Ridley ise Mary Debenham karakterlerine can verecekler.

Ayrıca Oscar Ödüllü Judi Dench, Lucy Boynton, Tom Bateman, Derek Jacobi, Michael Peņa ve Leslie Odom Jr.’un da filmde rol alacağı açıklandı.

İstanbul’da yazdı

Christie’nin 1933 yılında İstanbul’da, Pera Palas Otel’de yazdığı bu romanda dedektif Hercule Poirot‘nun, Ortadoğu’dan kalkan Orient (Şark/Doğu) Ekspres’le yolculuğu sırasında, trende bir cinayet işlenir ve Amerikalı yolculardan biri bıçaklanarak öldürülür. Tren idaresinden sorumlu Bay Bouc, cinayetin aydınlatılması için dedektif Poirot’dan yardım ister, Poirot da bu teklifi kabul eder ve tam yetkili olarak araştırmalarına başlar: yolcuların pasaportlarını inceler, onların ifadelerini alır ve valizlerini arayarak cinayetin suçlu ya da suçlularını ortaya çıkarmaya çalışır.

Bu sırada en büyük yardımcısı, Yunan doktor Constantine ve tren işletme sorumlusu Bay Bouc’tur. Poirot, planlı işlenen bu cinayeti zekası, bilgisi ve deneyimi sayesinde aydınlatacak ve ortaya çıkan gerçekler okuyucuyu şaşırtacaktır.

Kitap, Türkçe’de Altın Kitaplar’dan çıktı.