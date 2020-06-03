John Wick'in yeni filminde 3'üncü filmde kullanılmamış dövüş sahneleri yer alabilir

John Wick 4'ün yönetmeni Chad Stahelski, serinin üçüncü filmi Parabellum için çekilmiş ancak kullanılmamış sahnelerin yeni filmde yer alabileceğine işaret etti.

NME'de yer alan habere göre The Hollywood Reporter'a konuşan Stahelski, Parabellum için çekilen iki aksiyon sahnesi olduğunu ancak filmde yer olmadığı için bu sahneleri kullanamadıklarını belirtti.

Stahelski, "Bu yüzden bu iki sahneyi filmden çıkarmıştık. Çektiğim şeyin yüzde 90'ını John Wick 4'te kesinlikle kullanabilirim" dedi.

John Wick 4'ün 2021'de vizyona girmesi planlanıyordu ancak pandemi nedeniyle gösterim tarihi bir yıl ertelendi. John Wick 4'ün 21 Mayıs 2021'deki orijinal gösterim tarihinin, başroldeki Keanu Reeves'in bir diğer filmi The Matrix 4'ün vizyon tarihiyle aynı olması çok konuşulmuştu.

İlk Matrix filmi 1999'da, ilk John Wick filmiyse 2014'te gösterime girmişti. Şimdiye dek iki yapımın da iki devam filmi yapıldı.

Uzun yıllardır beklenen Matrix 4'ün geleceği bu 2019 yazında duyurulmuştu. Kendine has bir hayran kitlesi edinen John Wick serisinin yeni filmiyse Mayıs 2019'da kesinleşmişti. Keanu Reeves'in iki film için de silahlı dövüş eğitimi almaya başladığı belirtilmişti.