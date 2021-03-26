"John Wick: Chapter 4"ün çekimlerine haziran ayında başlanacak

Başrolünü Keanu Reeves’in üstlendiği "John Wick" serisinin heyecanla beklenen dördüncü filminin çekimlerine haziran ayında başlanacak. Filmin 27 Mayıs 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Son yılların en başarılı aksiyon serileri arasında yer alan John Wick’in üçüncü filmi John Wick: Chapter 3 – Parabellum, 2019 yılında vizyona girdi ve dünya genelinde 326 milyon dolar hasılata ulaşarak gişede büyük başarı yakaladı.



Üçüncü filmiyle de başarısını sürdüren John Wick serisinin yapımcısı olan Lionsgate, bir yandan seriyi televizyon dizileri ve spin-off filmleri ile genişletmeye hazırlanırken, bir yandan da ana serinin devam filmleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Merakla beklenen "John Wick: Chapter 4"ün 21 Mayıs 2021’de vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak pandemi nedeniyle tüm dünyada film ve dizi prodüksiyonları sekteye uğrayınca yeni John Wick filminin de ertelenmesi gerekti. Sonuç olarak filmin yeni vizyon tarihi 27 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

Filmloverss'ın haberine göre; serinin dördüncü filminin çekimlerine haziran ayında başlanacak.

5. film için yeşil ışık yakıldı

Öte yandan geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bilgiler, 5. filme de şimdiden yeşil ışık yakıldığını ve serininin 4. ve 5. filmlerinin artarda çekileceğini gösterdi.



Ancak gelen son bilgilere bakılırsa dördüncü ve beşinci film ilk başta planlandığı gibi artarda çekilmeyecek. Heyecanla beklenen dördüncü filmin çekimlerine ise haziran ayında başlanacak.

Serinin ilk üç filmi büyük ölçüde New York’ta geçiyordu. Yeni filmin ise izleyicileri çok daha uluslararası bir maceraya ortak edeceği söyleniyor. Çekimlerin önemli bir bölümünün Paris ve Berlin’de gerçekleşeceği belirtiliyor.

Keanu Reeves’in artık iknoikleşen rolüyle geri döneceği dördüncü filmi, ilk üç filmin de yönetmeni olan Chad Stahelski yönetecek.