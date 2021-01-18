John Wick 4'ün çekimlerine bu yıl başlanabilir

John Wick serisinde rol alan Ian McShane, gösterim tarihi 2022 yılına ertelenen John Wick 4'ün çekimlerine bu yıl başlanabileceğini söyledi.

Popüler aksiyon filmi John Wick, salgından etkilenen yapımlardan biri oldu. Filmin yapımcıları, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında serinin dördüncü filmi olacak John Wick 4’ün çıkış tarihinin 2022 yılı olacağını açıklamıştı.

Filmin oyuncularından Ian McShane, vermiş olduğu bir röportajda filmin çekimlerine bu yıl başlanacağını açıkladı.

Webtekno'nun haberine göre; filmde yer alan Continental Hotel’in sahibi ve zamanla John Wick’in baş düşmanı haline gelen Ian McShane, Collider adlı bir internet sitesine açıklamalarda bulundu. McShane, 2021 yılında John Wick 4’ün çekimlerine tekrar başlanacağını ancak kesin bir tarihin henüz belirlenmediğini dile getirdi.

Senaryonun bitmek üzere olduğunu belirten ünlü aktör, şu açıklamalarda bulundu; "Keanu Reeves ve ben, birbirimizin yeni yılını kutladıktan sonra bu yıl tekrar görüşmeyi diledik. Senaryonun hala yapım aşamasında olduğunu ve işlerin en yakın zamanda tamamlanacağını biliyorum. John Wick 4’ü ve 5’i art arda çekeceğimizi söylediler, ancak ne zaman olacağı hakkında bir fikrim yok. Stüdyolardan sürekli farklı bilgiler gelmeye devam ediyor ama yeni filmin çekimlerine bu yıl içerisinde başlayacağımızı düşünüyorum."