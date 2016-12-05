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Kültür-Sanat

John Waters'tan 'yılın en iyi' 10 filmi

Yönetmen John Waters, kendi öznel beğenilerinden hareket ederek yılın en iyi 10 filmini belirledi

05 Aralık 2016 16:12

Kült filmlerin yönetmeni John Waters, her yıl olduğu gibi bu yıl da 'yılın en iyi filmleri' listesi hazırladı. ‘Mondo Trasho’, ‘Pink Flamşngoes’, ‘Hairspray’ ve ‘Cry Baby’ gibi unutulmaz filmlerin ABD’li yönetmeni Waters, 10 filmden oluşan listesinde, kendi öznel beğenilerinden hareket ediyor ve mutlaka çok bilinmeyen filmlere de yer veriyor.

Waters’ın bu yılki listesinin ilk sırasında Mart 2016’da vizyona giren ‘Krisha’ filmi var. Trey Edwards Shults’ın eleştirmenler tarafından çok beğenilen filmi çok az izleyiciye ulaşmıştı.

 

Kimi filmler için kısa yorumlar da yapan Waters, ‘Elle’ filmi için şunları yazdı:

“Kitle katillerinin kızları da tecavüze uğrar mı? Fransa’da bazen uğrarlar ve ancak Isabelle Huppert böyle hetero-sapkın, Claude Chabrol ile Radley Metzger karışımı bir karakteri feminist bir vakarla oynayabilirdi. Dünyadaki en iyi oyuncu değil mi sizce de?”

 

 

İşte John Waters’ın seçtiği en iyi 10 film:

1- 'Krisha' (Yön: Trey Edward Shults)

2- 'Tickled' (Yön: David Farrier ve Dylan Reeve)

3- 'Everybody Wants Some' (Yön: Richard Linklater)

4- 'Roar' (Yön: Noel Marshall)

5- 'Wiener-Dog' (Yön: Todd Solondz)

6- 'Elle' (Yön: Paul Verhoeven)

7- 'Julieta' (Yön: Pedro Almodóvar)

8- 'Like Cattle Towards Glow' (Yön: Dennis Cooper ve Zac Farley)

9- 'Valley of Love' (Yön: Guillaume Nicloux)

10- 'A Quiet Passion' (Yön: Terence Davies)

 

 

 

 

 

 

 

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