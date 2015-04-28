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Spor

John Moshoeu son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'de 1993-2003 yılları arasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Bursaspor formaları giyen Güney Afrikalı futbolcu John Moshoeu, ülkesinde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı

28 Nisan 2015 02:13

Kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'de geçiren Güney Afrikalı eski futbolcu John Moshoeu, ülkesinin Johannesburg kentinde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Güney Afrika Milli Takımı'nın unutulmaz isimlerinden John Moshoeu için Johannesburg kentinin Soweto semtinde bulunan Grace Bible Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Moshoeu, Soweto'da bulunan Westpark Mezarlığı'na defnedildi.

Moshoeu'nin milli takımdaki arkadaşlarının yanı sıra Kaizer Chiefs Kulübü'nden arkadaşları da törene katıldı. Güney Afrika'nın eski milli futbolcuları Steve Komphela, Fabian McCarthy ve Ronnie Zondi de törende yer aldı.

Kaizer Chiefs Kulübü'nün kurucusu Kaizer Motaung, 49 yaşında vefat eden Moshoue’yi Ronaldo’ya benzeterek, "Çok enerjik bir oyuncuydu. Açık futbol oynayanların sonuncusuydu" dedi.

Ülkesinde "Shoes" (ayakkabı) lakabıyla tanınan Moshoue, Güney Afrika'nın 1996 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasına, attığı 4 golle önemli katkıda bulunmuştu.

Milli takım formasını 73 kez giyen Moshoeu, 1993-2003 yılları arasında Gençlerbirliği, Kocaelispor, Fenerbahçe ve Bursaspor'da da oynamıştı. Güney Afrikalı futbolcu, Türkiye haricinde, ülkesinin Giant Blackpool, Kaizer Chiefs, AmaZulu ve Alexandra United takımlarında top koşturmuştu.

 

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