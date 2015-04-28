John Moshoeu son yolculuğuna uğurlandı

Kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'de geçiren Güney Afrikalı eski futbolcu John Moshoeu, ülkesinin Johannesburg kentinde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Güney Afrika Milli Takımı'nın unutulmaz isimlerinden John Moshoeu için Johannesburg kentinin Soweto semtinde bulunan Grace Bible Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Moshoeu, Soweto'da bulunan Westpark Mezarlığı'na defnedildi.

Moshoeu'nin milli takımdaki arkadaşlarının yanı sıra Kaizer Chiefs Kulübü'nden arkadaşları da törene katıldı. Güney Afrika'nın eski milli futbolcuları Steve Komphela, Fabian McCarthy ve Ronnie Zondi de törende yer aldı.

Kaizer Chiefs Kulübü'nün kurucusu Kaizer Motaung, 49 yaşında vefat eden Moshoue’yi Ronaldo’ya benzeterek, "Çok enerjik bir oyuncuydu. Açık futbol oynayanların sonuncusuydu" dedi.

Ülkesinde "Shoes" (ayakkabı) lakabıyla tanınan Moshoue, Güney Afrika'nın 1996 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasına, attığı 4 golle önemli katkıda bulunmuştu.

Milli takım formasını 73 kez giyen Moshoeu, 1993-2003 yılları arasında Gençlerbirliği, Kocaelispor, Fenerbahçe ve Bursaspor'da da oynamıştı. Güney Afrikalı futbolcu, Türkiye haricinde, ülkesinin Giant Blackpool, Kaizer Chiefs, AmaZulu ve Alexandra United takımlarında top koşturmuştu.