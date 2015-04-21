Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moshoeu hayatını kaybetti

Türkiye'de 1993-2003 yılları arasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Bursaspor formaları giyen Güney Afrikalı futbolcu John Moshoeu, kanserle olan savaşını kaybetti ve hayata gözlerini yumdu.

Eski Fenerbahçeli futbolcu John Leshiba Moshoeu, uzun süren kanser savaşını kaybetti.

Geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılan ve tedavi sonrası taburcu edilen Güney Afrikalı futbolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Moshoeu’nin menajeri Glyn Binkin, Twitter’dan yaptığı açıklama ile Moshoeu’nun ölüm haberini doğruladı.

73 kere Güney Afrika Milli takımı’nın formasını giyen efsane futbolcu 49 yaşındayken hayata veda etti.

Fenerbahçe mesaj yayınladı

Moshoeu'nun vefat haberi üzerine Fenerbahçe Kulübü de resmi sitesinden bir vefat ve başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu satırlara yer verildi;

"Bir dönem kulübümüzün formasını giyen Güney Afrikalı futbolcu John Leshiba Moshoeu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Eski futbolcumuza Tanrı’dan rahmet diler; ailesi, yakınları ve sevenlerine taziye dileklerimizi iletiriz."

John Leshıbamoshoeu kimdir?

Moshoeu 1968 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Johannesburg'da doğdu. Profesyonel futbol hayatına 1988'de ülkesinin Giant Blackpool takımında başlayan Moshoeu, kısa süre sonra Kaizer Chiefs takımına geçti. Türkiye'de oynadığı takımlar sırasıyla, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Fenerbahçe ve Bursaspor oldu. Ülkesinde 'shoes' (ayakkabı) lakabıyla tanınan oyuncu, Güney Afrika Milli Takımı'nda ise 73 maç oynayıp 8 gol attı. 1993-1994 sezonu başında Gençlerbirliği başkanı İlhan Cavcav'ın keşfettiği Kona ve Khuse ile birlikte transfer edilen Moshoeu, Gençlerbirliği'nde 2 sezon geçirdikten sonra Kocaelispor'a transfer oldu. 1996-1997 sezonunda Kocaelispor'la Türkiye Kupası'nı kazandı. Kocaelispor'da 2,5 sezon oynayan Moshoeu, 1997-1998 sezonunun devre arasında takım arkadaşı Faruk Yiğit'le beraber Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2001-2002 sezonu öncesi Bursaspor'a transfer olan Moshoeu, burada giydiği 1 numaralı formayla 1.5 sezon top koşturdu.2002 yılının yaz aylarında, 37 yaşındayken Türkiye'den ayrılan ve Güney Afrika'daki eski takımı Kaizer Chiefs'e geri dönen futbolcu, daha sonra yine bir Güney Afrika takımı olan AmaZulu FC'ye transfer oldu ve 42 yaşına futbolu bıraktı.