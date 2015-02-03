John Malkovich: Orhan Pamuk'a hayranım, tüm kitaplarını okudum

1 Mart’ta Nişantaşı’nda açılacak St. Regis İstanbul’un tanıtım filmini çekmek üzere İstanbul’a gelen John Malkovich, önceki gün katıldığı davette Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk’a hayran olduğunu açıkladı.

Malkovich, geçtiğimiz akşam Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan çiftinin evlerinde verdiği yemeğe katıldı.

Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı, davette karşılaştığı yazar Orhan Pamuk’la uzun süre edebiyat üzerine sohbet etti. Malkovich, yıllardır Pamuk’un eserlerini takip ettiğini, tüm kitaplarını beğeniyle okuduğunu ve kendisinin hayranı olduğunu belirtti.

Kokteyl sonrası Çetindoğan çiftiyle beraber Zarif Mustafa Paşa Yalısı’nı gezen sanatçı, yalının 18. yüzyıla uzanan tarihçesini büyük ilgiyle dinledi.

Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği, John Malkovich ve eşi Nicole Peyran’ın onur konuğu olarak katıldığı yemekte Belçim Bilgin, Ajda Pekkan, Ayşe ve Ece Ege, Emine ve Erhan Kamışlı, Hacı Sabancı, Ömer Sabancı gibi cemiyet ve sanat dünyasından pek çok ünlü de vardı

Orhan Pamuk, davete sevgilisi Aslı Akyavaş’la katıldı.