John Lennon’ın ilk eşi Cyntia, hayata veda etti

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı John Lennon’ın Yoko Ono için terk ettiği ilk eşi Cynthia Lennon kısa süreli kanser savaşının ardından İspanya’nın Mallorca kentindeki evinde 75 yaşında hayata veda etti.

Çiftin oğlu Julian Lennon’a ait internet sitesinde konuyla ilgili yayınlanan mesajda Cynthia Lennon’ın “Kansere karşı verdiği kısa ama cesur savaştan sonra hayatını kaybettiği” belirtildi ve “Oğlu Julian Lennon’un son dakikaya kadar annesinin baş ucunda olduğu” açıklandı.

Cynthia Lennon 10 Eylül 1939’da İngiltere’nin Blackpool kentinde doğmuştu. Hoylake’de anne babası ve iki abisi ile birlikte büyüyen Lennon 1957’de Liverpool Sanat Koleji’ne kaydolmuştu.

Cynthia Lennon burada John Lennon ile tanışmış ve şarkıcı dünya çapında üne kavuşmadan kısa süre önce çift evlenmişti.



John Lennon’un üyesi olduğu Beatles müzik grubunun ünü artarken çıktığında menajerlerinin talebiyle Lennon’ın evliliği basından gizli tutulmuştu. John Lennon grup ile birlikte düyayı dolaşırken, Cynthia Lennon İngiltere’de kalmış ve sessiz sedasız oğlu Julian’ı büyütmüştü.

Aldatınca boşanmışlardı

Birce Bora'nın Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Cynthia Lennon 1968’de kocasının Japon sanatçı Yoko Ono ile bir kaçamak yaşadığını öğrenince boşanma davası açmış ve onunla olan gizli evliliğini sona erdirmişti. Cynthia Lennon’ın hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından Beatles grubunun hayattaki üyeleri olayla ilgili üzüntülerini belirtti ve Julian Lennon’a başsağlığı diledi.



Lennon’ın ikinci eşi Yoko Ono da Twitter hesabından bir açıklama yaparak “Onun yaşam sevinci çok güçlüydü. Ben hep Beatles ailesinde başı dik duran iki kadın oluşumuzdan gurur duydum. Bu acı zamanda Julian’a sevgilerimi yollarken lütfen bana katılın. Sevgiler, Yoko” yazdı.