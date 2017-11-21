John Lennon’a ait 86 parça eşya Berlin'de ele geçirildi; Türk kökenli 1 kişi tutuklandı

New York'ta 1980 yılında öldürülen Beatles grubu üyesi, savaş karşıtı müzisyen John Lennon’a ait olan ve 2006'da çalındığı belirtilen 86 parça eşya Berlin’de düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

Berlin Suç Dairesi ve savcılık tarafından Berlin Emniyet Müdürlüğünde yapılan basın toplantısında, olaya ilişkin bilgi verildi ve aralarında Lennon’a ait gözlükler, günlükler ve Beatles grubunun konserinde kaydedilen ses bandının da bulunduğu 86 parça eşya basın mensuplarına gösterildi.

Berlin Suç Dairesinden Carsten Pfohl, eşyaların bir kısmının müzayede şirketinde, bir kısmının da operasyon kapsamında dün bir kişinin evinde ve iş yerinde yapılan aramada ele geçirildiğini söyledi. Pfohl, kendilerine söz konusu eşyalarla ilgili bilginin, iflas eden bir müzayede şirketinin yönetiminden temmuz ayında geldiğini, ardından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında dün bir kişinin evine ve işyerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirten Pfohl, eşyaları aracının bagajında yedek lastiğin bulunduğu bölümde sakladığı tespit edilen bu kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Türk kökenli bir kişi tutuklandı

Berlin Savcılığı'ndan Susann Wettley de 58 yaşında Türk kökenli Alman vatandaşı olan bu kişinin çalıntı mal bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alındığını ve kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında New York’ta John Lennon'un eşi Yoko Ono’nun da dinlendiğini ve eşyaların John Lennon’a ait olduğunu söylediğini aktaran Wettley, eşyaların 2006 yılında çalındığını ve 2013-2014 yılları arasında Berlin’e getirildiğini tahmin ettiklerini söyledi.

3.1 milyon Euro değerinde

Wettley, ele geçirilen eşyaların müzayede şirketinin bilirkişi raporuna göre toplam 3.1 milyon Euro değerinde olduğunu vurguladı.

Pfohl ve Wettley, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.