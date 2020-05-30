John Lennon'un katiliyle çekilen fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı

The Beatles grubunun efsane ismi John Lennon'un katili Mark David Chapman tarafından öldürülmeden önce ikilinin çekilen son fotoğrafı ilk kez gün yüzüne çıktı.

8 Aralık 1980 yılında, John Lennon, Central Park West'teki evinden ayrılmak üzereyken, hiçbir sabıkası bulunmayan eski bir güvenlik görevlisi 25 yaşındaki Mark David Chapman tarafından durdurularak imza vermesi istenmişti.



Bu sırada Lennon'un yanında eşi Yoko Ono ile 5 yaşındaki oğlu Sean da bulunuyordu ve Beatles hayranları tarafından bu an kameraya yansımıştı.



Daha lise yıllarında uyuşturucu bağımlısı olan Mark David Chapman ,8 Aralık 1980'de The Beatles eski üyesi olan John Lennon'u vurarak öldürmüştü.

Goresh isimli kişi, Lennon'un tam 4 fotoğrafını çekmişti, ancak bunların Rock and Roll efsanesinin son fotoğrafları olduğunu bilmiyordu. Çünkü Lennon, gece geç saatlerde eve dönerken, akşam kendisine plak imzalatan Chapman tarafından sokakta vurulacaktı.

Ancak bu fotoğrafların ortaya yeni çıkan negatiflerinden alınan kaliteli baskılar, ünlü şarkıcının katiline gösterdiği nezaketi de ortaya koydu.

Goresh'in çektiği 4 fotoğrafın yaklaşık 500 bin dolara açık artırmada satılması bekleniyor.